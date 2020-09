ASTROFILI POLESANI

OSSERVATORIO APERTO

VISITE SU PRENOTAZIONE

Proseguono le riaperture dell'osservatorio di Sant'Apollinare dopo i mesi di chiusura. In base alle norme anti Covid-19, l'osservatorio sarà aperto domani con due turni da 15 persone ciascuno, il primo alle 21.40, il secondo alle 23. È obbligatoria la prenotazione al 347/9842207. Non saranno ammesse persone senza mascherina, guanti o gel igienizzante. Non sarà possibile utilizzare, in via precauzionale, il telescopio principale, ma i soci del Gruppo Astrofili polesani faranno vedere il cielo illustrando l'universo visibile a occhio nudo. «Vi aspettiamo numerosi e contiamo sulla vostra collaborazione nel partecipare con le dovute precauzioni».

PALAZZO NODARI

FORUM DEI GIOVANI

RIUNITO MARTEDÌ 8

L'amministrazione comunale, con l' assessorato alle Politiche giovanili, informa che il Forum comunale dei giovani si riunirà, in modalità virtuale, martedì 8 alle 17.30. All'ordine del giorno vi sono la relazione del segretario e del presidente del Forum sulla partecipazione del gruppo, relazione del vicepresidente sulle prossime attività da pianificare, discussione sulle modalità di comunicazione interne al Forum, varie ed eventuali. L'assemblea è aperta alla cittadinanza attraverso il link https://meet.google.com/yad-zank-fse

L'eventuale seduta di seconda convocazione è fissata per sempre per martedì prossimo 8, alle 18.

