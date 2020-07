POLO LOGISTICO

ROVIGO Amazon assumerà polesani? Quali saranno gli effetti indesiderati dello sbarco del colosso e chi pagherà per rimediare ai danni alla viabilità locale? Sono interrogativi che sempre più spesso vengono posti nelle comunità locali direttamente toccate dal nuovo insediamento, che in questi mesi vivono una commistione di grandi speranze e altrettanti grossi timori. Dei dubbi si fa interprete anche il sindaco di Castelguglielmo Maurizio Passerini, che non nasconde un po' di delusione raccontando di un dialogo tra Amministrazione comunale e azienda che filava liscio fino a qualche tempo fa.

I SINDACI

«Il referente che si occupa delle relazioni con le amministrazioni locali è cambiato poche settimane fa e la sensazione è diversa da quella di prima quanto a disponibilità ad ascoltare le istanze locali. Ho dovuto cercarlo io racconta il sindaco, sempre più spesso fermato per strada da persone che hanno inviato il curriculum per l'assunzione e attendono di essere contattate dalle agenzie interinali Ho chiesto di privilegiare la manodopera polesana, cercando persone idonee prima tra i residenti della nostra provincia, ma su questo aspetto vedo al momento un grosso punto interrogativo. Noi ci aspettiamo che questa realtà porti occupazione, non possiamo avere solo ripercussioni come traffico, inquinamento e consumo di suolo. Peraltro nel caso di assunzioni di personale residente oltre una certa distanza si creerebbe anche un problema abitativo».

IL NODO TRAFFICO

C'è anche il nodo del traffico e della viabilità: se la Transpolesana è gestita dall'Anas e la Provincia dovrà farsi carico dell'impatto sulla Sp. 24 (su cui il cavalcavia con discesa a Presciane è già messo a dura prova e col passaggio quotidiano dei 150 mezzi stimati potrà solo peggiorare), l'Amministrazione si attende invece un impatto sulla viabilità interna per via del traffico di attraversamento. «I lavoratori residenti nell'area destra Po per raggiungere il centro logistico passeranno i tre ponti di Castelguglielmo e le strade arginali che sono in condizioni non buone, un Comune piccolo e indebitato come il nostro non è in grado di sborsare centinaia di migliaia di euro per sistemarle sostiene Passerini La Regione alla nostra richiesta di aiuto ci ha invitato a usare gli oneri di urbanizzazione versati dall'azienda, che però sono stati già impiegati dall'Amministrazione precedente. Ad Amazon avevamo chiesto, come compensazione, di farsi carico della realizzazione di una pista ciclopedonale che porterebbe da Presciane al centro logistico, ma la nostra richiesta non ha avuto esito positivo».

PROVE DI DIALOGO

Un punto di vista ben diverso sulla situazione è invece quello espresso dal sindaco di San Bellino Aldo D'Achille, che spiega di cercare strategie perché tutto fili liscio. «Il dialogo con l'azienda è attivo, stiamo ragionando su eventuali forme di compensazione dice - Certo, ogni farmaco ha i suoi effetti collaterali, ma io vedo il bicchiere mezzo pieno. Parliamo di 900 posti di lavoro in tre anni e dare priorità alle persone del territorio è anche nell'interesse dell'azienda, oltre che aiutare l'ambiente per via del minor inquinamento conseguente a spostamenti. Ci sono due agenzie interinali che si stanno occupando della selezione: è un primo passaggio». Quanto alla viabilità, D'Achille rileva che si tratta di un aspetto già valutato in sede di conferenza di servizi dagli enti preposti, tra cui Anas e Provincia. «Il periodo è difficile, dobbiamo respirare a fondo e andare avanti verso l'obiettivo conclude Noi stiamo lavorando perché la cosa funzioni cercando compensazioni, piantando nuovi alberi e attrezzandoci per una mobilità sostenibile. Abbiamo realizzato una ciclabile che dal paese porterà al centro logistico e per migliorare la viabilità realizzeremo una nuova rotatoria».

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA