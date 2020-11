IL PERSONALE

ROVIGO Le bandiere di Cgil, Cisl e Uil ieri mattina sono sventolate davanti all'ingresso dell'ospedale di Rovigo per una doppia manifestazione. Per dar voce, nell'ambito di un'iniziativa nazionale, al disagio dei lavoratori del comparto sanità, che si trovano ad affrontare carichi di lavoro sempre crescenti, con ferie e permessi saltati, e rischi personali di contagio.

I SINDACATI

La richiesta formulata unitariamente dai tre sindacati, rappresentati da Davide Benazzo, Carlo Cogo e Cristiano Pavarin, è quella di maggiori assunzioni e più sicurezza, con il rispetto del contratto di lavoro, oltre a un doppio invito a tutti a combattere le derive negazioniste e a fare la propria parte in questo difficilissimo momento. Accanto a questa manifestazione, anche lo sciopero, solo virtuale perché servizio essenziale, dei lavoratori del settore Multiservizi pulizie, ovvero dei lavoratori che garantiscono l'igiene e le sanificazioni di ospedali, case di riposo, edifici pubblici ed aziende, che stanno fronteggiando difficoltà e rischi sempre crescenti e che attendono da oltre sette anni il rinnovo del contratto.

NUOVI ASSUNTI

Per quanto riguarda le assunzioni richieste dai sindacati per il comparto sanitario, una risposta indiretta è arrivata dal direttore generale dell'Ulss: «Per rafforzare tutte le varie attività e in particolare Usca, che stanno svolgendo lavoro encomiabile, ma anche per i tamponi in orario notturno, abbiamo finora assunto 34 giovani medici. Altri 12 giovani medici invece sono stati assunti per la geriatria e le case di riposo. È difficile reperire medici in questo momento, ancora di più lo è l'assunzione di nuovi infermieri: attendiamo il concorso di Azienda zero e che ci sia la nuova infornata di diplomi per poterne arruolare»

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

