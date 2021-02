VOLONTARIATO

ROVIGO Sono in arrivo nuove opportunità per gli enti del Terzo settore grazie al bando, presentato dalla Regione in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per finanziare progetti a rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Per questo il Csv di Padova e Rovigo organizza domani, dalle 180, un webinar per illustrare gli obiettivi del bando e le modalità di partecipazione. Mediante lo sviluppo di reti coese con diversi soggetti del territorio, per rafforzare, rimodulare e sviluppare politiche a sostegno del welfare in un'ottica di sussidiarietà e co-progettazione, il bando punta ad affrontare le conseguenze della pandemia di coronavirus sulla struttura sociale e produttiva, in particolare per quanto riguarda l'acuirsi delle diseguaglianze preesistenti all'attuale crisi sanitaria. Alla realizzazione del programma di interventi del bando sono destinati oltre 4,3 milioni di euro e gli indirizzi prioritari per i soggetti partecipanti sono sei: servizio sperimentale di mobilità; rete di assistenza sociale a domicilio; cultura della donazione di sangue, organi, tessuti e cellule; promuovere, diffondere e praticare la cultura del volontariato e dei beni comuni; formazione degli enti del Terzo settore; mappare gli enti del Terzo settore. La scadenza per la presentazione delle istanze di contributo è fissata alle 12 del primo marzo. Le progettualità dovranno riguardare lo svolgimento di attività di interesse generale da realizzarsi nel territorio regionale, avere una durata non inferiore a 12 mesi e concludersi entro il 31 luglio 2022: i costi sostenuti dovranno essere rendicontati entro il successivo 30 settembre.

Nicola Astolfi

