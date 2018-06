ASSOCIAZIONI ROVIGO Nuovo statuto per l'Ancescao. L'associazione nazionale si

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSOCIAZIONIROVIGO Nuovo statuto per l'Ancescao. L'associazione nazionale si è ritrovata a Bologna, alla presenza di ben 715 centri e di 282 rappresentati con delega. A rappresentare il Polesine c'era la presidente del coordinamento provinciale di Rovigo, la badiese Mara Barison. In apertura del lavori, il numero uno nazionale, Erasmo Righini, ha ripercorso le tappe che hanno portato alla sostanziale modifica dello statuto per adeguarlo alla mutata realtà sociale, per una revisione della progettualità, dell'organizzazione interna e...