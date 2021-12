ASSOCIAZIONI

ROVIGO La stella del Lions for pets Rovigo splende alla presentazione dell'anno lionistico 2021-2022. Costituito la scorsa estate, lo Specialty club a tema rapporto uomo-animal continua a fare la differenza nella realtà di ogni giorno, e tra le inziative previste nel 2022 ci sarà anche la donazione di un cane guida a un non vedente polesano: l'iniziativa seguirà alla prima attività di servizio realizzata alla costituzione del club con la consegna di un cane addestrato per la lotta al diabete a una neonata affetta da diabete congenito. Alla serata dedicata all'anno lionistico, ospitata dall'azienda agrituristica Valgrande di Bagnolo di Po, la presidente del circolo Sonia Colombani ha presentato anche il nuovo socio Pier Giovanni Buson, ed è stato dato ampio spazio al programma 2021-2022. Dopo le prime attività di servizio del sodalizio sociale, nell'anno entrante sono previste alcune serate divulgative per far crescere la cultura cinofila in città, e in primavera il Lions for pets Rovigo sarà impegnato in attività di addestramento e avvicinamento agli sport cinofili, e in momenti di diffusione di nozioni di veterinaria rivolti a bambini e adulti. Molta importanza avrà anche il filone pet therapy.

L'evento principale del programma 2021-2002 è stato presentato dal medico veterinario e mentore del circolo neonato, Luigi Marangoni: si terrà il 27 marzo e avrà come titolo Lions blind date per annunciare un doppio appuntamento, con la dimostrazione di baseball tenuta da atleti non vedenti, e con la dimostrazione del centro addestramento dei cani guida Lions di Limbiate. Alla fine delle dimostrazioni sarà donato a un non vedente polesano un cane guida, grazie alla raccolta fondi promossa dal distretto, che vede impegnati diversi club. Il programma dell'anno lionistico terminerà con la Charter night nel periodo estivo. «È una grande emozione vedere come il nostro club stia iniziando a promuovere un'attività di servizio e sociale finora impensabile: quello che ci fa onore - commenta soddisfatta la presidentessa dei Lions for pets Sonia Colombani - è vedere l'entusiasmo con cui i soci condividono le attività di volontariato programmate. L'incontro è stato concluso dal Past governatore Lions Dario Nicoli e dal presidente della Zona L Marco Bottoni.

