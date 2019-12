CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSOCIAZIONIROVIGO Apre le porte per una sera l'asilo notturno Arcobaleno di Arcisolidarietà: domani, alle 18, l'appartamento di vicolo Crocco 4 accoglie chiunque volesse vedere da vicino questo spazio di accoglienza, di solidarietà e di supporto a chi ha bisogno non solo di un posto in cui dormire, ma soprattutto di ritrovare la propria strada nella vita. Nato nel 2003, l'asilo notturno ha accolto migliaia di persone rimaste senza casa, dando loro l'opportunità di trovare una nuova soluzione abitativa e progetti per un reinserimento...