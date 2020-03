L'IMPEGNO

ROVIGO Anche nell'emergenza legata al coronavirus c'è un cuore che non smette di battere, quello della solidarietà. E tra le associazioni impegnate in questi difficili momenti, continua a essere preziosa l'opera di Bandiera gialla, in particolare per le persone più fragili. È attiva nel recupero delle eccedenze alimentari e per l'emergenza sanitaria ha allargato ulteriormente la rete di associazioni con cui collabora, pensando agli anziani oltre che alle famiglie in situazioni di difficoltà. Il modello di volontariato collaudato in Polesine da Bandiera gialla unisce la solidarietà alla sostenibilità anti-spreco, così fa arrivare settimanalmente verdure, frutta, pane e alimenti altrimenti destinati al macero, sulle tavole di quasi 500 famiglie, collaborando ogni giorno con 66 associazioni del territorio che si mettono in rete per chi ha più bisogno. All'inizio del 2020 si poteva quantificare in 850mila euro il valore di verdura, frutta e pane (secondo la stima indicativa di 1-1,50 euro il chilogrammo) recuperati e distribuiti negli ultimi anni dai volontari di Bandiera gialla, da quando è iniziato il progetto di recupero delle eccedenze alimentari in Polesine.

NUOVE AZIONI

Rispetto alle restrizioni dovute al coronavirus, nuovi progetti sono partiti. Per esempio, in collaborazione con il Comune di Rovigo e le associazioni Blu soccorso e Auser Le rose, è attiva la consegna degli alimenti agli anziani che hanno difficoltà a spostarsi, che si somma alla rete di solidarietà attiva per le persone indigenti a Rovigo e dintorni. Basta contattare il numero 347/6418454 (Blu soccorso) e fare la propria richiesta. I volontari sono identificabili con un tesserino e una casacca di riconoscimento: passano al domicilio per prendere la richiesta e il denaro ed entro il giorno successivo portano la spesa, con lo scontrino e l'eventuale resto. La consegna avviene all'ingresso del domicilio, perché i volontari, che si spostano in auto e anche in bicicletta, anche nonostante il forte vento dei giorni scorsi, non sono autorizzati a entrare in casa. Per le consegne sono state seguite anche persone positive al coronavirus, operando con le dovute precauzioni: in questi casi, infatti, la lista della spesa è inviata con lo smartphone e il saldo del conto avviene con un bonifico. Le attività commerciali che collaborano al progetto sono Aliper, Conad, Orva, Supermercati Fratelli Fanchin e Sigma.

RACCOLTA FONDI

A questa iniziativa si è sommato una raccolta fondi da destinare all'acquisto di generi alimentari per persone e famiglie seguite dai Servizi sociali comunali e da associazioni di volontariato di Rovigo e dintorni: le donazioni sono possibili attraverso il conto corrente di Bandiera gialla (Iban IT46 M030 6909 6061 0000 0160 718) con la causale: Contributo per emergenza Covid 19. Il primo giorno di raccolta ha visto accreditati 850 euro, il secondo giorno 630 euro, poi altri 1.920 euro e così nei giorni scorsi la disponibilità in cassa per questo servizio è arrivata a 3.400 euro.

Il grande cuore solidale, però, non si ferma qui. Bandiera gialla collabora con la Protezione civile per la distribuzione domiciliare, in città e nelle frazioni, delle mascherine in tessuto non tessuto rese disponibili dalla Regione. Al confezionamento sono coinvolti 12 ragazzi della Rugby Rovigo Delta e per la distribuzione salgono in bicicletta 16 volontari di Bandiera gialla, 10 soci della Fiab Rovigo e 12 ex agenti, in pensione, della Polizia di Stato.

Nicola Astolfi

