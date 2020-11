ASSISTENZA AGLI ANZIANI

ROVIGO Allarme personale all'Iras. I concorsi pubblici un po' alla volta stanno erodendo l'organico della struttura assistenziale, stretta da anni nella morsa dei debiti alla quale può porre rimedio solo il Comune, con una soluzione che però tarda ad arrivare. Il direttore generale Luca Avanzi spiega che allo stato attuale non ci sono problemi, ma a lungo andare questa situazione si rivelerà difficile da sostenere.

L'ALLARME

«Come struttura, per fare il nostro servizio, abbiamo tutto quello che ci serve. Il vero problema è che un po' alla volta la crisi pandemica ci porta via risorse infermieristiche - spiega Avanzi - Già alcuni infermieri sono andati all'Ulss perché hanno vinto il concorso e noi non troviamo personale, perché l'Azienda Zero ha fatto il concorsone».

POSTI AMBITI

L'affidabilità del posto pubblico, lavorare in una struttura sanitaria anziché in una assistenziale, sta diventando uno scomodo avversario per l'Iras. Solo la realizzazione di un piano industriale articolato, come chiesto da dirigenza e sindacati, permetterebbe all'Iras di guardare al futuro con maggiori certezza e porre un fine a questa diaspora. Ma attualmente non è realizzabile, almeno finché non verrà appianato il debito da oltre 5 milioni che, secondo i sindacati, è possibile fare solo con l'aiuto dell'Amministrazione comunale e la cessione dello stabile di Casa Serena all'Ater. Insomma, la principale Rsa polesana si trova in un vicolo cieco e spera che cada rapidamente quello che, nella sostanza, è l'unico ostacolo in grado di metterla in difficoltà.

EMERGENZA COVID

Per quanto concerne l'emergenza sanitaria, però, Avanzi chiarisce che l'Iras, finora, se la sta cavando bene. Con zero casi all'attivo in sette mesi di pandemia e un sistema di controllo degli accessi che sino ad oggi ha dato i suoi frutti, è fiducioso che la struttura riesca ad affrontare i prossimi mesi. «Fortunatamente, anche se non so quanto peso abbia la sorte in questa situazione, continuiamo a non registrare casi - dice Avanzi - Grazie all'ultimo provvedimento emesso dalla Regione, ora facciamo un tampone alla settimana a tutti i dipendenti e uno ogni 20 giorni agli ospiti per intercettare per tempo eventuali positività. Devo dire che ci siamo organizzati bene, perché se il virus entra, questo può avvenire solo se viene dall'esterno». Da questa settimana, inoltre ripartono le visite dei parenti ai degenti della struttura, duramente provati dalla lontananza imposta a loro protezione: «Molti erano abituati a visite anche giornaliere, tutto questo ha determinato una sofferenza nelle persone. Non ci sono patologie gravi tali per cui non vedendo i parenti gli ospiti peggiorano, ma a ungo andare questo pesa. Cerchiamo di supplire con attività e videochiamate, di sostenerli anche con il supporto psicologico. Facciamo attività di gruppo, ma abbiamo dovuto sospendere l'utilizzo della palestra, a meno che non si tratti di attività prescritte dal medico. Riprendiamo ora con le visite: la Regione ha eliminato l'obbligo di sottoporre a tampone tutti i familiari. Meglio il distanziamento e l'applicazione delle regole».

Il tema del personale, però, riemerge parlando di tamponi. L'utilizzo della forza lavoro delle Rsa per controllare i positivi rischia di mettere ulteriormente sotto pressione l'organico dell'Iras, per questo Avanzi chiede che da Venezia ci sia un ristoro per ciò che viene svolto in più del dovuto: «Visto l'accordo del Governo con i medici di base, chiederemo all'Ulss di rimborsarci questo servizio di screening. La nostra popolazione è di circa 500 persone, useremmo il nostro personale ma se poi fanno i tamponi sottraggono tempo all'assistenza degli ospiti. Chiediamo che la Regione ci aiuti in questo. Si può fare, con gli straordinari, ma immettere nuovi compiti alle case di riposo è problematico».

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA