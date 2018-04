CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ASSESSORE REGIONALEVENEZIA «Certi soggetti non devono camminare sulle nostre strade». Parole scandite lentamente e con piglio severo dall'assessore regionale alla Sicurezza Cristiano Corazzari nel commentare la rapina messa a segno martedì nella villetta di via Spinea a Castelnovo Bariano, che definisce «un fatto estremamente preoccupante e purtroppo non del tutto isolato». Per questo l'esponente polesano della Giunta Zaia spiega che «anche da parte della Regione verranno messe in campo azioni appropriate, anche se il problema ha...