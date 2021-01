CENTRO STORICO

ROVIGO Piazze e portici affollati, ieri pomeriggio, in centro. Molti rodigini, complice la bella giornata, hanno deciso di passeggiare lungo le strade della città, facendo tappa nelle due principale piazze. Un notevole flusso di persone era presente, in particolare, sotto i portici, dove alcuni locali sono rimasti aperti per l'asporto. Ad animare il pomeriggio, anche l'arrivo di un cantastorie che ha subito attirato l'attenzione dei bambini e le famiglie presenti in piazza Vittorio. Nel giro di pochi minuti, davanti al municipio si è formato un pericoloso assembramento.

Un passante, allarmato, ha allertato subito la Polizia locale. «L'artista di strada era senza mascherina - spiega il cittadino che ha telefonato ai vigili per segnalare il non rispetto delle regole anti Covid - ha intonato varie canzoni, chiedendo anche al pubblico di suggerirne alcune. Nel giro di pochi minuti, davanti a Palazzo Nodari si è formato un vero e proprio assembramento per assistere allo spettacolo. Non solo: la stessa situazione si è verificata sotto ai portici. Sembrava un giorno di fiera; persone vicine a sorseggiare caffè e a chiacchierare. Presenti anche molti gruppetti di ragazzi».

Il passante continua spiegando di aver «telefonato alla Polizia locale per avvisare della potenziale situazione di pericolo presente in centro. All'operatore che mi ha risposto ho chiesto se fosse permesso, con la zona arancione, sostare in piazza o davanti ai locali per chiacchierare. Una domanda che mi sono posto alla vista di tanto affollamento, dal momento che io e la mia famiglia siamo molto ligi sul rispetto delle regole che ci sono state imposte per uscire da questa disastrosa pandemia. Dopo un poì è fortunatamente arrivata una pattuglia della Polizia locale. Il cantastorie si è allontanato e l'assembramento si è allentato».

Così il rodigino si domanda: «Le regole vanno davvero per tutti? Abbiamo attività costrette alla chiusura da mesi, comprese quello del teatro, dello spettacolo e dell'intrattenimento, spesso senza la possibilità di percepire un ristoro dignitoso. C'è poi il sacrificio di tante famiglie che pur vivendo in appartamenti, cercano di non uscire in gruppo senza un valido motivo per non creare assembramenti ed evitare sanzioni. Poi c'è chi si permette di non rispettare le regole e alimentare situazioni di pericolo in pieno centro. Forse qualche sanzione in più sarebbe efficace per evitare le scene a cui abbiamo assistito».

Diverse le segnalazioni anche in merito ai clienti dei bar che consumerebbero sui tavoli di cortesia esterni, anche se vietato dal Dpcm. Il cliente, infatti, dopo avere ritirato la consumazione d'asporto, non può sostare davanti al locale per consumare. Chi lo fa rischia una sanzione di 400 euro, multa che va anche al proprietario del bar, cui può anche essere imposta la chiusura per cinque giorni.

Roberta Merlin

