ROVIGO Alterati dall'alcool deridono gli agenti mentre gli fanno la multa. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, al limite dell'orario di chiusura dei locali imposto dalle normative anti-Covid, quando sono intervenute una pattuglia della Polizia e una della Finanza davanti al locale Al Portico di via Badaloni, a causa della formazione di alcuni assembramenti, tra i quali c'erano anche alcune persone con qualche drink di troppo in corpo.

All'intervento delle forze dell'ordine, i più visibilmente sotto gli effetti dell'alcol hanno insultato e deriso gli agenti mentre gli stavano facendo la multa. Si vedrà cosa porterà tutto ciò oltre alla sanzione.

Nella giornata in cui il Veneto segna il numero massimo di contagi da coronavirus, Rovigo forse ha registrato il massimo dell'affluenza nel centro storico. Sin dalla tarda mattina, proseguendo sino all'ora di cena, le piazze e le vie più centrali del capoluogo sono state prese d'assalto dalle famiglie e dai gruppi di amici, complice il periodo natalizio e la chiusura dei centri commerciali.

Molti giravano con i sacchetti dei negozi del centro, segnale che il commercio ha probabilmente particolarmente goduto di questo grande afflusso di gente, ma nel pieno della seconda ondata è proprio ciò che il presidente della Regione Luca Zaia e il Governo chiedono di non fare per evitare di far sprofondare il Veneto in zona arancione o addirittura rossa.

