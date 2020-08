La Grandi fiumi Rovigo ritorna allo stadio Gabrielli, a 13 mesi di distanza. La società di Antonio Cittante potrà tornare con le sue squadre all'interno dell'impianto di viale Tre martiri. Il dirigente comunale Giovanni Tesoro ha deciso campi e spazi necessari per svolgere l'attività sportiva 2020-2021. «Il provvedimento del Comune rappresenta una grande soddisfazione per noi, perché finalmente è stato riconosciuto un diritto tolto un anno fa e che ha condizionato l'attività - spiega Cittante - è questa l'occasione per ringraziare le famiglie che hanno creduto in noi, nel nostro percorso formativo e che ci hanno spronati a non desistere. Riprendiamo tutti con forti motivazioni e con la stessa squadra di tecnici collaudata da anni e che sempre ha ottenuto risultati eccellenti. Il nostro progetto però va oltre: il dialogo con altre società di Rovigo è continuo e intenso: Rovigo per Rovigo è qualcosa di nuovo, destinato a crescere nel tempo ed è costruito per i giovani della città». I campi assegnati alla Grandi Fiumi sono D, E, la gabbia e il campo sintetico, quest'ultimo in accordo con l'Hockey club Rovigo. L'assegnazione prevede altri punti che saranno resi noti. L'attività riprenderà per tutte le categorie lunedì 31, mentre è già stata allestita la segreteria, che sarà operativa tutti i giorni a partire da oggi, dalle 17 alle 19, per fornire le informazioni necessarie e iniziare con i tesseramenti. A oggi, quindi, la Grandi fÊiumi potrà disporre di due impianti: quello di Boara Pisani, grazie all'accordo con il Rugby Stanghella, punto di riferimento per bambini e ragazzi del luogo, e di una parte del Gabrielli.

Marco Scarazzatti

