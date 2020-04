LA PROPOSTA

ROVIGO Mattia Moretto, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, chiede all'Amministrazione Gaffeo di riaprire gli alloggi comunali chiusi per affrontare l'emergenza abitativa.

«È sempre stato un problema per molte persone e molti Comuni, che non sono riusciti e non riescono tuttora a dare risposte rapide e concrete a molti cittadini bisognosi alle prese con l'emergenza abitativa - spiega il consigliere di Palazzo Nodari - Purtroppo ci sono diverse case Ater chiuse, che non vengono assegnate perché necessitano anche solo di minimi interventi manutentivi. Come ho già sottolineato e segnalato all'assessore ai Servizi Sociali Mirella Zambello, credo occorra instaurare un serio e proficuo rapporto di collaborazione con Ater al fine di consentire, come già tante altre realtà comunali fanno da tempo, l'assegnazione di abitazioni, al momento chiuse, e che potrebbero essere tranquillamente abitabili con piccolissime migliorie. Sono a riproporre che, a fronte di un abbassamento del canone d'affitto pari all'importo sostenuto dall'inquilino per effettuare la manutenzione necessaria atta a rendere perfettamente abitabile la casa, queste abitazioni possano diventare oggetto di assegnazione. Ne trarremo anche noi giovamento in quanto, come possiamo ben vedere, le case considerate da Ater non assegnabili, versano spesse volte in condizioni di incuria e di degrado dove, ad esempio, l'erba del giardino arriva ad essere una giungla ed il tutto non fa altro che accentuare il senso di abbandono e la mancanza di decoro».

