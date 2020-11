SANITÀ

ROVIGO «Pochi tamponi e solo in casi selezionati, in attesa di avere mezzi per poter prestare un servizio più ampio». I medici della Medicina di gruppo di Lendinara, che nei giorni scorsi hanno iniziato a effettuare i primi test antigenici per Covid-19 dopo l'ordine giunto dalla Regione e sono stati subissati di richieste da parte degli assistiti, rimarcano i limiti e le condizioni del servizio che effettivamente può essere fornito in questa fase. Gli otto professionisti si stanno attivando per poter effettuare questo tipo di prestazione, ma le difficoltà allo stato attuale sono molte e di vario genere: scarseggiano i tamponi antigenici rapidi a disposizione, così come sono pochissimi i dispositivi di protezione individuale forniti, e non hanno a disposizione personale infermieristico per affiancarli nell'esecuzione dei test.

TEST SELEZIONATI

Negli ultimi giorni i dottori della Medicina di gruppo integrata coordinata dal dottor Michele Ferlini ha comunque fatto alcuni tamponi per assistiti per i quali è stata valutata la reale necessità. «Nel complesso ne avremo eseguiti una settantina, a ciascun medico era stato fornito un kit da 25 e alcuni hanno già quasi esaurito la disponibilità - spiega il medico - per farli abbiamo escogitato una soluzione improvvisata, uscendo dalla porta di servizio che dà sul parcheggio interno. Dotati di tutti i dispositivi di protezione, facciamo una sorta di drive-in: il paziente rimane in macchina e usciamo noi, oppure lo facciamo avvicinare alla porta senza toccare nulla ed effettuiamo il tampone».

OBIETTIVI LONTANI

In queste condizioni e con questi mezzi i medici non sono certamente in grado di fare il numero di test che la Regione si attenderebbe, e le modalità escogitate sono solo temporanee in attesa di poter avviare quest'attività con tutto ciò che richiede. «Va sottolineato che screening e tracciamento continuano a essere fatti dall'Ulss 5 tramite i propri presidi e Covid point - evidenzia il dottor Ferlini - alla nostra sede si possono eseguire tamponi solo in casi limitati, previo appuntamento e in seguito a una valutazione telefonica del medico che chiede al paziente di presentarsi in orario extra rispetto a quello di ambulatorio. Si fa solamente in caso di sintomi sospetti o a volte in caso di contatto a rischio avuto dall'assistito con una persona positiva, per accelerare i tempi degli accertamenti».

È importante precisarlo, dal momento che la segreteria dei medici in queste giornate riceve moltissime richieste, e nella maggioranza dei casi si tratta di persone che vogliono sottoporsi al test pur in assenza delle condizioni indicate. Richieste che, ovviamente, è impossibile accogliere. «Stiamo valutando come poter effettuare il servizio in forma organizzata - aggiunge il coordinatore dei medici lendinaresi - ovviamente è prioritario poter avere forniture di tamponi e dispositivi di protezione, dei quali l'Ulss ha preannunciato l'arrivo, ma anche poter avere sede e strumenti adeguati per poter garantire la sicurezza di tutti. Con la disponibilità del sindaco Luigi Viaro e dei volontari della Protezione civile stiamo valutando la possibilità di allestire una tenda nel parcheggio interno del Punto sanità».

TROPPE PRESENZE

Una soluzione del genere consentirebbe di ridurre ulteriormente i rischi di contaminazione e di evitare situazioni come quella che si è verificata l'altra sera, in cui nella stessa fascia oraria tre dottori dovevano eseguire tamponi al volo a una decina di persone nel complesso. «Se avremo i mezzi e saremo messi nelle condizioni idonee, allora potremo pensare anche di individuare un orario dedicato ai tamponi antigenici, da effettuare sempre comunque nei casi indicati», conclude Ferlini.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA