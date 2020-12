GIUSTIZIA

ROVIGO Accusati di colpi in serie ai caselli autostradali della Valdastico, avevano chiesto il dissequestro di 8.355 euro, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di duemila euro in favore della cassa delle ammende. Erano stati fermati il 29 novembre di un anno fa, accusati dell'assalto da film al casello di Badia della Valdastico nella notte del 27 novembre, aprendo le casse automatiche con un flessibile a batteria e con un'accetta, e minacciando gli automobilisti che si avvicinavano, così che il reato contestato è stato di rapina. Un colpo durato 4 minuti, analogo a quelli ai caselli di Piacenza d'Adige e Albettone il 5 e il 7 novembre, sempre sulla A31 che per questo era al centro di un'indagine delle sezioni della Stradale di Rovigo, Vicenza e Padova, oltre che di Roma, che ha portato gli inquirenti sulle tracce di Florin Calin di 36 anni, Ionut Calin, 33, Ilie Lili Calin, 30, e Greere Nicu, 35. I quattro avevano prenotato un viaggio su una corriera da Firenze a Caracol, in Romania, e sono stati fermati a Selvazzano mentre erano in pullman: avevano, in zaini e trolley, 11mila euro in contanti ciascuno, all'incirca la somma che secondo le stime, era stata asportato al casello. Soldi che loro hanno detto di aver guadagnato raccogliendo olive in Portogallo, non venendo creduti. I quattro avevano impugnato l'ordinanza del Tribunale delle libertà di Rovigo del 20 febbraio che aveva respinto in prima battuta l'istanza di riesame dell'ulteriore sequestro probatorio dei 8.355 euro che era stato disposto il 22 gennaio dal pubblico ministero. «Il giudice del riesame - scrive la Cassazione - ha richiamato le circostanze di fatto in cui è stato disposto il sequestro, a seguito di un intervento della Polstrada di Padova presso la barriera autostradale di Badia, ove era scattato l'allarme per l'avvenuta forzatura delle casse. Le successive immediate indagini portavano a individuare il possibile nascondiglio degli autori del reato, consistente in un vecchio rudere agricolo disabitato, dove effettivamente venivano rinvenuti i ricorrenti, nonché la somma di denaro oggetto del sequestro. Il rinvio al verbale di perquisizione e sequestro redatto dalla polizia giudiziari, anche in considerazione della peculiarità del rinvenimento del denaro, consentono di evidenziare l'esistenza delle finalità investigative tipiche del sequestro probatorio».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

