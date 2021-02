IL CASO

ROVIGO Meglio tenere le luci spente e dare un giro di chiavi, piuttosto che tenere aperto e affrontare le ingenti spese previste in questo periodo delicato. È l'inedita filosofia aziendale che ha deciso di applicare il Fennec, ristorante-pizzeria di viale Porta Po, chiuso addirittura da tre mesi in attesa che la pandemia dia un po' di tregua a commercio e attività. Una scelta in controtendenza con la stragrande maggioranza dei colleghi di Rovigo, che hanno scelto di tenere aperto a pranzo, puntare su asporto e consegne a domicilio per cercare di sopravvivere. Andrea Zambon è il giovane titolare del locale presente in città da giugno 2016 e diventato punto di ritrovo e di tendenza per le diverse generazioni, pronte a riunirsi a tavola per una pizza in compagnia o un compleanno. Tutto interrotto con l'arrivo della pandemia, nonostante il cambio di direzione che il Fennec aveva provato a imprimere: «Il nostro core business è fondato sulla pizzeria serale, abbiamo tentato di aprire al mattino e reinventarci bar, mentre al sabato e alla domenica eravamo aperti per il pranzo, ma la paura dei contagi si è fatta sentire e il 19 novembre abbiamo deciso di chiudere momentaneamente».

CHIUSURA TEMPORANEA

Gli altri servizi non decollavano: «Con l'asporto e le consegne non si lavorava tanto, meglio chiudere: abbiamo meno spese». Il Fennec si è trasformato in una piccola azienda e dal 2016 ha creato opportunità e posti, come spiega Zambon: «Attualmente abbiamo dodici dipendenti, nove a tempo indeterminato coperti dalla cassa integrazione e tre ragazzi che si alternavano tra lo studio e il lavoro». Deludenti gli aiuti arrivati dal Governo centrale: «Abbiamo ricevuto due tranche di contributi economici, ma sono serviti solo a pagare le spese vive: un'azienda è fatta per lavorare».

E sulla continua altalena colorata delle Zone, la pizzeria si è trovata in forte difficoltà: «In estate avevamo speso decine di migliaia di euro per allestire un capannone estivo e rispettare le norme anti-contagio assicura Zambon avevamo assunto due persone in più, c'era bisogno di personale per la sanificazione e facendo diversi sacrifici eravamo riusciti a ripartire. Purtroppo, finita l'estate, la situazione è peggiorata da ottobre e nel giro di poche settimane gli affari sono diminuiti, fino a costringerci alla chiusura decisa il 19 novembre e comunicata sui social».

Il post, diventato presto virale, ha incassato grande solidarietà: «Abbiamo deciso di seguire la linea tenuta durante il primo periodo di emergenza di marzo. Per questo vi comunichiamo la chiusura momentanea del locale in attesa che i numeri dell'emergenza sanitaria tornino a essere più bassi. Prendiamo a cuore questa decisione come squadra, dai cuochi ai pizzaioli, dai baristi ai camerieri, perché abbiamo a cuore la vostra e la nostra salute. Speriamo di rivederci il prima possibile con maggiore serenità».

Il titolare allontana però gli spettri di una chiusura definitiva e fa una promessa all'affezionata clientela: «Confidiamo sui vaccini, torneremo e riapriremo il Fennec».

Alessandro Garbo

