Aspiranti supplenti, le convocazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SUPPLENZEROVIGO Inizieranno giovedì 29 agosto alle 9 al liceo scientifico Paleocapa di Rovigo le operazioni di convocazione degli aspiranti ai posti di supplenza negli istituti scolastici dell'Infanzia e delle scuole primarie in Polesine. Il giorno successivo, invece, è prevista dalle 10 nella sala Uboldi dell'Ufficio scolastico territoriale in via Don Minzoni 15 la convocazione per conferire i contratti a tempo determinato dei docenti della scuola secondaria di secondo grado inclusi nelle graduatorie provinciali a esaurimento per il nuovo...