Asm Set, vertice rinnovato: Manuela Nissotti è la presidente

SOCIETÀ PARTECIPATE

ROVIGO Dopo colpi di scena dell'ultima ora, sono Manuela Nissotti, Cristiano Zangirolami e Bruno Cattin i tre componenti nominati da Palazzo Nodari nel primo consiglio di amministrazione di Asm Set targato Hera, dopo la conclusione dell'operazione che ha sancito il matrimonio fra il colosso bolognese e Ascopiave con la nascita di EstEnergy, sotto la cui ala è entrata Asm Set. I membri del cda sono rimasti cinque: tre, fra i quali il presidente, nominati dall'Amministrazione che attraverso Asm spa controlla il 51% della Set, e due, invece, espressione del partner privato, al quale fa capo il restante 49% delle quote. Proprio quelle che, con l'operazione avviata in estate e chiusa formalmente proprio ieri sono passate dal controllo di Ascopiave a quello di Hera, con il gruppo con sede a Pieve di Soligo che nella complicata operazione di ingegneria societaria ha passato al secondo il pacchetto clienti della vendita diretta di elettricità e gas, confluite in EstEnergy della quale ha comunque il 48%, mantenendo le reti e incrementandole di quelle di Hera in Veneto e Friuli.

I NOMINATI

All'interno di questa ben più ampia cornice si è giocata anche la partita rodigina delle nomine, con la presidenza affidata dal sindaco Gaffeo a Manuela Nissotti, 52 anni, maturità linguistica all'Angelo Custode, laurea in Giurisprudenza a Bologna e assistente notarile in vari studi, con un passato nell'associazionismo come presidente rodigina di Fidapa, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, e crocerossina, oltre che componente del Comitato per il Progetto nuova Albarella. Alle Comunali 2015 era candidata nella Lista Menon, poi abbandonata alle ultime elezioni quando è scesa in campo con la lista Gaffeo, ottenendo 14 preferenze. Sarà lei, dunque, a prendere il posto di Cristina Folchini. Il secondo nome, indicato dal Pd, era stato quello dell'ingegnere lendinarese Stefano Borile, già sfidante di Luigi Viaro alle Amministrative del 2014, che tuttavia sembra essersi sfilato, adducendo motivazioni di natura lavorativa, quando è emerso che il suo ruolo sarebbe stato solo quello di consigliere. Prima di lui era stato indicato anche l'ex segretario Pd ed ex direttore generale di Sodea Julik Zanellato, che ugualmente puntava alla presidenza. Al loro posto, nella terna è comparso quasi improvvisamente, in una partita giocata poche ore prima dell'assemblea, che si è tenuta a Bologna, il nome di Cattin, di Porto Viro, pensionato, ex imprenditore nel settore tessile, che ha fatto parte della corrente Emiliano prima e Boccia poi, così come Nadia Romeo. Il terzo membro, invece, Cristiano Zangirolami, che lavora al Caf della Coldiretti, è stato suggerito dall'altra lista che ha sostenuto la candidatura di Gaffeo, il Forum dei cittadini.

LA REAZIONE

Secco il commento che arriva dall'ex vicesindaco Andrea Bimbatti, di Forza Italia: «Il professore, noto per essere abituato a stare sui libri, ha applicato in modo perfetto il manuale Cencelli, in un colpo solo ha sanato le diatribe tra le correnti nel Pd dopo che aveva preannunciato che con lui sarebbe cambiato tutto: basta nominati dalla politica, solo alte professionalità».

Francesco Campi

