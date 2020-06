SERVIZI

ROVIGO Due euro per ogni attivazione dell'invio elettronico delle fatture da parte dei clienti finali. È l'iniziativa che Asm Set porterà avanti a favore della Caritas, impegnata in prima linea ad aiutare chi si trova in difficoltà anche a causa dell'emergenza Covid. Anche l'azienda energetica polesana aderisce all'iniziativa messa in campo da Ascotrade e dalle società del Gruppo Hera, valida fino al 30 giugno, che prevede, per ciascun contratto luce e gas domestico o business per il quale il cliente attivi l'invio elettronico della bolletta, la donazione di 2 euro a favore di Caritas Italiana per la distribuzione di pasti. Dallo scorso 20 aprile sono già 573 i clienti di Asm Set che dalla data d'inizio dell'iniziativa, hanno scelto l'invio elettronico della fattura. Per dare la massima visibilità all'iniziativa, Asm Set ha avviato una capillare campagna di sensibilizzazione rivolta ai clienti, comunicata tramite sms ed e-mail. Per richiedere la bolletta via e-mail basta cliccare sul link presente nelle comunicazioni ricevute via e-mail o sms, oppure accedere allo sportello on-line Asm Set click. Particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto il presidente di Asm Set, Manuela Nissotti: «A seguito di questa emergenza, che non è solo sanitaria, ma anche sociale ed economica, è aumentato il numero di persone che non riescono a soddisfare neppure i bisogni primari come la garanzia di un pasto. Con le numerose iniziative a sostegno del sociale già attivate, questa ulteriore collaborazione con Caritas Italiana ci permette di dare non solo un contributo a chi è in difficoltà, ma anche di dare un segnale forte di come, grazie a una scelta semplice, ma solidale e sostenibile da parte dei nostri clienti, si possano ottenere in breve tempo risultati importanti per il territorio».

