Asm Set allevia i costi delle bollette ai bisognosi

SERVIZIROVIGO Centomila euro per alleggerire le bollette di luce e gas per le famiglie in difficoltà. Per il settimo anno Asm Set, l'azienda per i servizi energetici di proprietà di Comune e Ascopiave, mette a disposizione tale somma per aiutare i più bisognosi con il progetto Energia per il sociale. L'accordo è stato sottoscritto dall'azienda polesana e dai rappresentanti locali di Cgil, Cisl, Uil e dei sindacati dei pensionati. Il fine è quello di portare una riduzione delle bollette di gas e di energia elettrica dei clienti...