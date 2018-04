Asm Onoranze Funebri, la rabbia per i licenziamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROVIGO «In questo consiglio comunale qualcuno ha detto che non c'erano problemi per i lavoratori, ma chi gli ha riferito questa cosa chiedo ne paghi le conseguenze. Chi qui dentro ha alzato la mano a favore della cessione ha decretato il licenziamento di quattro persone». Davide Benazzo, sindacalista della Cgil in rappresentanza degli ormai ex dipendenti di Asm Onoranze Funebri, non usa mezzi termini nel chiedere al consiglio comunale che i responsabili ammettano le colpe e venga trovata una soluzione per chi è stato...