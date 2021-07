Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICAROVIGO Un ristretto non particolarmente lungo, anche se denso: ieri si è tenuto un vertice di maggioranza, il ristretto politico previsto dal percorso tracciato per superare la crisi dei venti giorni di maggio, con la mediazione di Achille Variati. In particolare, ieri, sul tavolo dell'incontro al quale hanno partecipato tre rappresentanti per ciascuna delle tre liste che sostengono il sindaco Edoardo Gaffeo, oltre al sindaco stesso,...