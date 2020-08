LE PROTEZIONI

ROVIGO I maestri degli asili nido comunali avranno a disposizione tutti i dispositivi di protezione individuali necessari ad affrontare le lezioni con i bambini da tre mesi a sei anni. Il Comune, considerato che il personale educativo dei nidi comunali dovrà sempre essere fornito di mascherina e visiera protettiva e avere un numero adeguato di ricambi di guanti, unitamente a idonee quantità di disinfettante per le superfici e per gli articoli utilizzati dai bimbi (tettarelle, giochini e quant'altro), ha acquistato mille mascherine chirurgiche, 15 visiere Covid, mille guanti in nitrile, 10 litri di Amuchina disinfettante.

L'ACQUISTO

L'appalto se l'è aggiudicato il Centro Primavera di Ferrari Franco & C. per 577 euro, tranne le visiere che saranno fornite per circa 80 euro dal settore Farmacie di Asm Spa, l'azienda di proprietà al 100% del Comune, guidata dal nuovo presidente Giuseppe Traniello Gradassi. Per quanto riguarda le procedure da seguire per le scuole dell'infanzia, l'Istituto Superiore di Sanità ha previsto delle regole precise e specifiche rispetto a quelle che saranno introdotte negli altri ordini scolastici.

NUOVO PROTOCOLLO

Questo protocollo è stato presentato venerdì 21 agosto e realizzato, per quanto riguarda il Veneto, con Michele Mongillo, Francesca Russo, Michele Tonon della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione. Qualora fosse individuato all'interno della scuola un alunno con la temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o con un sintomo compatibile con il Covid, l'operatore scolastico deve avvisare il referente per l'emergenza pandemica della scuola, il quale dovrà chiamare immediatamente i genitori o il tutore legale. Nel frattempo l'alunno dovrà essere ospitato in una stanza dedicata o in un'area di isolamento dagli altri bambini e procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non sarà mai lasciato solo fino a quando l'alunno non sarà affidato al suo tutore legale. Giunto a casa, dovrà essere avviato il contatto con il sistema sanitario per fare un tampone che, qualora fosse positivo, dovrà essere comunicato anche alla scuola. La decisione se far fare i tamponi anche ai compagni di classe o al personale spetterà al Dipartimento di prevenzione dell'Ulss.

A.Luc.

