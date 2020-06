SERVIZI

ROVIGO Porte aperte nei nidi comunali a partire dal 6 luglio. Anche i bambini fino a tre anni potranno tornare a frequentare l'asilo durante il periodo estivo. Dopo il lungo periodo di sospensione dei servizi alla prima infanzia a causa dell'emergenza Covid, il 4 giugno scorso la Regione ha dato il via libera alla ripresa delle attività anche per bambini più piccoli. L'amministrazione comunale si è dunque data da fare per organizzare questo importante servizio per le famiglie, che dal 6 luglio prenderà finalmente avvio.

I POSTI DISPONIBILI

Per questa fascia di età ci saranno due periodi di frequenza: il primo dal 6 al 24 luglio, il secondo dal 27 luglio al 14 agosto. I posti disponibili per ciascun periodo saranno 55, dei quali 25 al nido Buonarroti, 20 al Bramante e dieci al nido integrato di Buso. «A ciascun bambino - assicura il Comune - nell'ambito della disponibilità complessiva dei posti, sarà garantita la frequenza di almeno un periodo. In questo modo si darà risposta a chi aveva manifestato interesse all'iniziativa e se possibile, verrà data la possibilità di frequentare entrambi i periodi».

Come aveva anticipato l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo, le tariffe del nido sono rimaste invariate, riproporzionate ovviamente alla durata dei periodi. «Questo con grande sforzo dell'amministrazione - ha spiegato Tovo - nonostante i ridotti rapporti numerici educatore-bambino imposti dalle Linee di indirizzo richiedano un maggiore apporto di personale e quindi maggiori costi. Abbiamo voluto andare incontro alle famiglie sostenendole e non aggravandole di ulteriori oneri economici».Le tariffe sono graduate in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), se inferiore o uguale a diecimila euro il costo è 90 euro per periodo di riferimento, con un'Isee da fino a ventimila euro si passa a 120 euro, se superiore a 20mila euro il prezzo sale a 180 euro. Sono previste, inoltre, delle riduzioni in caso di due o più fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare.

«Il progetto Centro estivo nidi comunali 2020 - riprende l'assessore all'Istruzione - intende dare una risposta, seppure parziale, al bisogno delle famiglie di custodia e socializzazione dei figli durante i loro impegni lavorativi, nel pieno rispetto delle indicazione delle Linee di indirizzo regionali a tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti a partire dai bambini, i loro genitori, gli educatori ed il personale ausiliario. Fondamentale sarà privilegiare le attività all'aperto nella logica della cosiddetta outdoor education , peraltro già da tempo attuata in modo sperimentale nei nidi comunali».

Roberta Merlin

