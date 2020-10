PALAZZO NODARI

ROVIGO La giunta Gaffeo ha approvato una manovra finanziaria di 4,355 milioni di euro. Con l'arrivo delle risorse promesse dal governo Conte Bis per gestire l'emergenza sanitaria, il Comune si ritrova ora ad avere a disposizione ulteriori ingenti risorse per investire in asfaltature, sicurezza e manutenzione straordinaria di ponti, parchi e illuminazione pubblica.

In piena emergenza sanitaria, mentre gli italiani erano chiusi in casa durante il confinamento da marzo a maggio, l'assemblea consiliare ha discusso il bilancio preventivo per l'anno corrente. L'assessore Andrea Pavanello, però, aveva chiaramente specificato che il documento proposto ai consiglieri sarebbe stato stravolto durante l'anno, visto che la sua redazione era avvenuta prima dell'emergenza Covid.

NUOVI STANZIAMENTI

Così, oltre alle manovre già fatte a luglio e agosto, l'amministrazione Gaffeo ha deciso di investire ulteriori risorse. Si tratta di tre macrointerventi finanziari, nei quali sono utilizzati fondi dello Stato (finora il Comune ha usato risorse interne per gestire l'emergenza Covid), varie economie di spesa ottenute dai singoli settori comunali e soprattutto l'avanzo libero. Quest'ultima voce, infatti, è quella più preziosa del bilancio, visto che sono soldi a libera disposizione.

L'UTILIZZO

Complessivamente, quindi, i rodigini vedranno investiti sulla città oltre quattro milioni. In tema di sicurezza urbana, non solo per la prevenzione della criminalità, ma anche per sorvegliare alcuni punti critici della città dal punto di vista viabilistico, con circa 38mila euro sarà acquistato hardware per videosorveglianza e quasi 73mila euro saranno destinati ad altre telecamere per sorvegliare il traffico su Mardimago. Come promesso nei giorni scorsi dall'assessore alla Mobilità Patrizio Bernardinello, infatti, la questione del traffico nella frazione rodigina non è sottovalutato dall'amministrazione e promettono di monitorare attentamente la situazione.

ALTRI INVESTIMENTI

Per le asfaltature sono destinati 400mila euro, le officine comunali per la manutenzione ordinaria e costante delle strade riceveranno 70mila euro in macchinari e mezzi. Centomila euro sono per la manutenzione straordinaria dei ponti, 50mila per l'illuminazione pubblica, 30mila per i parchi e 5 mila per gli edifici pubblici. Sono investiti 30mila euro per la recinzione della scuola di Grignano Polesine, 50mila per la sistemazione dell'impianto elettrico delle scuole Riccoboni, 80mila per sistemare la facciata ed eliminare l'impalcatura dal futuro Innovation Lab all'ex liceo Celio, 10mila euro per l'ex asilo di via Alfieri, oltre 35mila euro per la piastra polivalente di Grignano, 100mila euro per la manutenzione straordinaria delle coperture dei cimiteri e infine, citando solo i capitoli più rilevanti, 450mila euro per la climatizzazione e pulizia dell'aria del teatro Sociale, del museo dei Grandi fiumi e della futura sede municipale per Servizi sociali e Polizia locale di via Marconi.

A.Luc.

