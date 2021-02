LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Estate, tempo di asfaltature. Ma per arrivare giusti con i tempi in modo da iniziare i lavori nella stagione più consona, il Comune sta mettendo a punto il nuovo piano degli asfalti per il quale, spiega l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto, «quest'anno ci saranno meno risorse rispetto all'anno scorso». Il programma di rattoppo delle buche lungo le strade del territorio comunale è «un programma di minima prosegue Favaretto , le cui proposte sono state approvate dalla Giunta».

LE RISORSE

Per gli asfalti quest'anno ci sono 450mila euro. Capitolo a parte, la sistemazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale: per questo tipo di interventi i fondi a disposizione sono 100mila euro. Nei piani dell'Amministrazione sono poi previsti ed in fase di programmazione una serie di interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici, strutture residenziali e sportive. Nel corso del 2020, gli interventi di asfaltatura sono partiti nella seconda metà di luglio e si sono concentrati nei mesi di agosto e settembre in vista della riapertura delle scuole, dopo i mesi di chiusura forzata imposta dal lockdown. I lavori sono stati portati a termine entro la fine di settembre, con la chiusura degli ultimi cantieri nel sottopasso di via Fermi, viale Porta Adige, viale Alcide De Gasperi, viale Della Pace, via Della Resistenza, via Galimberti. Anche nelle frazioni molte strade sono state rimesse a nuovo: gli interventi conclusi a settembre hanno riguardato via Borghetto, via Baracca, via Filzi a Fenil del Turco; via Tommaso Bergamo a Sant'Apollinare; via Portazze e via Busovecchio a Grignano; via Casalveghe a Concadirame; via Curtatone a Boara; via Custoza e via dei Mille un tratto di strada con marciapiede a Mardimago; viale Primo Maggio a Borsea.

E.Bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA