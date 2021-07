Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIABILITÀROVIGO Manutenzione delle strade, nuove asfaltature e realizzazione delle rotatorie più urgenti. Questi i lavori pubblici che potranno essere realizzati in città grazie al cospicuo avanzo di bilancio a disposizione dell'amministrazione del sindaco Edoardo Gaffeo. In questi giorni il sindaco e l'assessore Andrea Pavanello, calcolatrice alla mano, stanno cercando di fare rientrare nel tesoretto' una serie di interventi urgenti per...