ROVIGO «Il regolamento sui plateatici non è chiaro: è necessario un incontro pubblico con il sindaco e la Soprintendenza per spiegare, una volta per tutte, come devono essere gli arredi esterni dei locali della città».

Bruno Meneghini, funzionario di Ascom Concommercio Rovigo, chiede all'Amministrazione di risolvere, prima dell'arrivo della bella stagione, la questione degli arredi esterni ai locali di bar e ristoranti della città. «È un problema, quella del regolamento dei plateatici, che va avanti ormai da troppo tempo spiega il funzionario - Dopo infatti anni di autorizzazione in deroga, nel 2014 il commissario prefettizio Ventrice ha avviato l'iter per arrivare al regolamento, atteso dal 2006. La Soprintendenza di Verona ha indicato i vincoli relativi al centro storico e la tipologia di tavolini, sedie e ombrelloni da utilizzare. Gli esercenti si sono dunque rimboccati le maniche, hanno presentato in Comune i progetti e le planimetrie degli spazi che usano nonché le fotografie degli arredi per il via libera dalla Soprintendenza».

VIA LIBERA

Un iter, quello per arrivare a un codice unico dei dehors rodigini, durato quasi due anni. Finalmente nel 2017 il Consiglio comunale ha dato il via libera al regolamento, indicando come dovevano essere le strutture esterne ai locali, anche per quanto riguarda l'aspetto e i materiali degli arredi. La maggior parte degli esercenti della città ha dovuto dunque affrontare una spesa consistente per adeguarsi alla nuova normativa: c'è chi ha dovuto cambiare solo le sedie spendendo meno di mille euro e chi, invece, è stato costretto a comprare anche ombrelloni, fioriere e tendaggi nuovi arrivando a toccare anche i 20 mila euro di spesa. L'ex assessore al Commercio Luigi Paulon aveva dunque concesso agli esercenti della città un anno di tempo per mettersi in regola, rinviando dunque l'efficacia del nuovo regolamento a gennaio del 2019.

MODIFICHE BLOCCATE

«Era anche stata proposta una modifica al testo da parte dell'Amministrazione spiega Meneghini , ma poi non ha avuto seguito». La crisi di giunta, seguita dalla caduta dell'ex sindaco Massimo Bergamin e l'elezione dell'attuale sindaco Edoardo Gaffeo, ha messo in congelatore la questione dei plateatici. A un anno di distanza dall'entrata in vigore delle nuove regole sui tavolini esterni, molti esercenti non hanno ancora parecchi dubbi sulla questione e sull'interpretazione di alcune disposizioni degli stessi. «L'unico modo per risolvere questa situazione di incertezza e stallo spiega il funzionario dell'Ascom è organizzare un incontro pubblico alla presenza del Comune e della Soprintendenza per spiegare a tutti gli esercenti della città quali arredi e strutture sono in regola con la normativa in vigore».

COLORI E MATERIALI

Molti dubbi, spiegano gli stessi esercenti, sono infatti causati da alcune diciture utilizzate, come preferibilmente di tale colore o materiale. Altri, la scorsa estate, nel dubbio, hanno preferito rinunciare addirittura a esporre sedie e tavolini fuori dai locali per scongiurare il pericolo della sanzione. «I controlli della Polizia Locale sono sempre stati puntuali sul fronte dei plateatici spiega Meneghini- Molte attività sono state infatti controllate pochi mesi fa, anche se non ho notizia di sanzioni. Se c'è difficoltà da parte dei proprietari dei locali di comprendere la tipologia di arredi e strutture autorizzate dalla Soprintendenza, il caos anche sul fronte di eventuali provvedimenti è inevitabile». «Arrivati a questo punto - conclude il funzionario di Confcommercio - la soluzione potrebbe essere, prima dell'arrivo della primavera, proprio quella di un incontro pubblico con Soprintendenza, Comune ed esercenti, magari in Gran Guardia».

