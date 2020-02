SERVIZI

ROVIGO Si stanno concludendo i test delle strutture tecniche e per il server centrale che costituiscono la prima parte del progetto Polesine sicuro. E sempre per aumentare il livello di sicurezza del territorio, in questo caso a favore di barche e attività di pesca in Sacca degli Scardovari, As2 è stata contattata dal Comune di Porto Tolle per ampliare anche via mare il sistema di videosorveglianza sui transiti in Sacca.

I PROGETTI

Sono due dei progetti nel futuro di As2, l'azienda di servizi strumentali per 53 pubbliche amministrazioni locali, di cui 48 tra i 50 Comuni polesani, che ora dopo 10 anni di attività punta a erogare i servizi anche fuori dai confini provinciali: «Abbiamo già avuto richieste in questo senso» ha detto ieri il presidente Pier Paolo Frigato, e in questa direzione si potrebbe realizzare un aumento di capitale per la società nata nel 2010, da una scissione di Asm Rovigo per erogare, secondo la Legge Bersani, servizi strumentali agli enti della pubblica amministrazione locale.

Sono servizi informatici e telematici (assistenza, consulenza, sicurezza dati), per la Polizia locale (sistemi di videosorveglianza e lettura targhe, gestione sanzioni stradali, pannelli a messaggio e controlli velocità, punti di accesso e passaggi al rosso semaforico), e ancora a supporto di funzioni fondamentali per gli enti locali come la ricerca dell'evasione ai tributi locali e i servizi di riscossione, e poi i servizi di progettazione urbanistica e di opere pubbliche.

SOCIETÀ IN CRESCITA

L'incontro di ieri nella sede di As2 in via della Resistenza è stato l'occasione per mostrare l'evoluzione della società e annunciare, nell'anno del decennale, i progetti futuri che il presidente Frigato e il direttore Marco Montagna hanno presentato con a fianco i referenti per area di competenza: il responsabile dei servizi informatici e telematici Fabio Zago, Denis Florindo per il servizio di supporto alle Entrate, Marco Bonvento per i servizi alla progettazione, Catia Caracciolo per la gestione amministrativa, e Paolo Tonò che dirige i servizi per la Polizia locale.

Per Polesine sicuro, ad esempio, la Provincia si sta avvalendo della collaborazione di As2 per integrare in una rete unificata i sistemi di videosorveglianza e lettura delle targhe dei veicoli in ingresso nel territorio: il primo stralcio del progetto è prossimo alla conclusione e «il secondo passo prevede un finanziamento regionale di 1 milione di euro per completare le installazioni nei comuni coinvolti».

UN OCCHIO SULLA SACCA

Il progetto di videosorveglianza via mare in Sacca degli Scardovari sta muovendo invece i primi passi, mentre con l'Ato Polesine è già stato approvato lo schema di convenzione per supportare la redazione dei Piani comunali delle acque.

È solo in fase embrionale, invece, il progetto di controllo sulla staticità dei ponti nel territorio polesano, e poi si stanno raccogliendo informazioni per creare uno sportello di servizio agli automobilisti, di cui As2 - se arriverà il placet regionale - punta a essere realizzatore esclusivista.

BILANCI AL TOP

Il presidente Frigato, dopo l'utile di quasi 244 mila euro con cui s'era chiuso il 2018, ha detto per il 2019 che «il bilancio chiuderà per il 10 anno di fila in attivo», e che nei servizi aumenta il numero dei Comuni che si rivolgono ad As2 per la gestione del servizio di recupero dei tributi, per omessa o infedele dichiarazione: «A Rovigo il recupero di una fetta di evasione ha portato nel 2019 a ridurre del 4,5% la tariffazione della Tari». Mentre sulla questione Iras, As2 non è parte attiva nel dibattito aperto tra Regione e Comune: l'eventuale acquisto dell'immobile che ospita la sede di As2 è una proposta del presidente Frigato per sostituire i canoni d'affitto, di circa 50 mila euro l'anno, con le rate di un mutuo e per capitalizzare, così, l'investimento: valutare la proposta spetterà comunque all'assemblea dei soci, ha precisato il presidente di As2.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA