La società Aruba ha proposta all'Istituto Comprensivo 4 di Rovigo la donazione di 15 tablet per la scuola primaria e secondaria di Grignano Polesine. Un'azienda di notevole rilevanza, che ha scelto di investire nella collaborazione tra pubblico e privato, per la realizzazione di progetti, piccoli, rispetto alla pervadente realtà globalizzata dei mercati, ma preziosi, in questo caso, per l'apprendimento dei più piccoli. L'impegno a sostenere le scuole della frazione era già stato dimostrato dalla società lo scorso anno scolastico, con la donazione di diversi computer e libri al medesimo Istituto Comprensivo grazie all'interessamento di un genitore del plesso. La donazione dei tablet, che sono stati consegnati in comodato d'uso alle famiglie nella mattinata di venerdì, acquista maggior valore in questo periodo di difficoltà e di distanziamento sociale che richiedono l'utilizzo di strumenti digitali per continuare a sviluppare le attività didattiche a distanza. Grazie ai fondi ministeriali e alla collaborazione dei privati Il Comprensivo Rovigo 4 può sostenere alcune tra le diverse necessità segnalate dalle famiglie in questo periodo. Infatti, proprio questa situazione emergenziale ha messo in luce una disparità fra studenti appartenenti a famiglie che possono permettersi un computer o un tablet e studenti che invece vivono condizioni di fragilità e difficoltà economiche.

