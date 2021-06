Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ARTIGIANATOROVIGO Negli ultimi cinque anni, tra il 2015 e il 2020, la zona prossima al capoluogo ha perso 455 imprese, ma ha 2.500 dipendenti in più (11% di crescita). I dati sono stati resi noti dalla Cna di Rovigo in occasione della nomina del presidente Lorenzo Masarà. Ad affiancarlo un direttivo composto da Monia Maniezzi, a capo dell'edilizia, Franco Campion per gli autotrasportatori, e Fabio Zerbetto, autoriparatore. Eletta, inoltre,...