Arrivato il nuovo vicequestore Chierico dopo 30 anni in Sardegna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIAROVIGO La Questura di Rovigo ha un nuovo numero due. Si è insediato, infatti, il questore vicario Domenico Nicola Chierico, 54 anni, sposato, due figli, le cui esperienze in polizia sono tutte state in Sardegna, dove è approdato nel 92, a Nuoro, ma che è nato a Perugia, dove si è anche laureato in Giurisprudenza, pur rimarcando con orgoglio le proprie radici pugliesi. Chierico sostituisce il vicequestore Santi Allegra, approdato alla Questura di Parma.«Un meritato riconoscimento», ha sottolineato il questore Raffaele Cavallo. «Ho...