Arrivate 40 domande per i fondi dei piani Gal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMOROVIGO Il Gal Polesine Delta del Po è diventato nuovo socio dell'associazione italiana Via Romea Germanica (Vrg). «Si tratta del primo Gal - afferma il direttore Stefano Fracasso - che ha aderito all'associazione che da anni si occupa della valorizzazione del percorso storico-religioso della Via Romea Germanica. Si apre così una condivisione di lavori e progetti che hanno come destinataria la Regione e in particolare il Territorio e le Comunità del Delta veneto del Po. I presidenti dell'associazione italiana Vrg, Rodolfo Valentini,...