LA NOVITÀROVIGO Con l'arrivo in città a settembre di una cinquantina di studenti, perlopiù stranieri o comunque pendolari, è sorta la necessità di trovare appartamenti o camere in affitto per soddisfare le tante richieste che stanno arrivando. Il Cur, assieme al Comune, in queste settimane ha avviato un tavolo con l'Ance e le agenzie immobiliari del capoluogo per cercare soluzioni di ospitalità per gli studenti universitari.«Il nuovo...