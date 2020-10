AMBIENTE

ROVIGO Sono in arrivo le piante di Ridiamo il sorriso alla Pianura padana. L'iniziativa finanziata dalla Regione, alla quale il Comune di Rovigo ha partecipato per fornire giovani piante forestali (alberi e arbusti) di specie autoctone ai suoi cittadini, è stata un grande successo: ben 192 richieste da parte dei cittadini, per un totale di 1.394 piante da mettere a dimora nelle aree di proprietà.

Le piante verranno distribuite venerdì 30 ottobre a partire dalle 14.30 e sabato 31 ottobre a partire dalle 9, in un luogo che sarà definito a breve e comunicato personalmente agli interessati via posta elettronica. La consegna avverrà su presentazione di un documento di identità in corso di validità, nelle quantità e nelle tipologie indicate al momento della prenotazione tramite la piattaforma web dedicata sul sito internet https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu. In caso di impossibilità al ritiro nel giorno e negli orari sopra indicati, è possibile contattare la Sezione Ambiente ed Ecologia (con sede in via Badaloni 31, telefono 0425/206442, e-mail informambiente@comune.rovigo.it) e fissare un appuntamento per la consegna entro lunedì 2 novembre.

