Nascono le mascherine made in Adria. L'Eurogielle di Cavanella Po riconverte la sua produzione. Da azienda produttrice di filtri per gli abitacoli delle auto, nonché partner di alcune delle maggiori Case automobilistiche, l'azienda diretta da Luca Bonato, sorta nel 1995 a Cavarzere con il Brand Sivento, trasferitasi nel 2000 in zona Aia, ha deciso di puntare sulla produzione di mascherine. Eurogielle, già sponsor dell'Adriese, riforniva fino a qualche settimana il mercato italiano dei filtri con propri marchi Sivento, Siaria e Scudo. Quando è scoppiata la pandemia, Bonato non si è perso d'animo e ha subito pensato di riconvertire la produzione. L'Eurogielle a fine febbraio occupava un centinaio di dipendenti tra sede e indotto. La riconversione è avvenuta senza utilizzare alcun ammortizzatore sociale e nessuna forma di contributo statale integrativo. Non appena sono state pubblicate le nuove disposizioni, Bonato non ha perso un solo istante. Ha riprogettato interamente la produzione nell'arco di un weekend grazie ad alcune modifiche apportate ai macchinari. Dopo i primi test è iniziata la produzione. L'Eurogielle oggi produce 50mila mascherine monouso al giorno, confezionate singolarmente e conformi alle indicazioni del Ministero con il marchio Sivento. L'obiettivo è quello di tagliare il traguardo delle 150mila mascherine al giorno entro fine mese, nonostante le difficoltà nel reperire le materie prime e gli accessori, come filtri ed elastici.

