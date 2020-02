LA NOVITÀ

ROVIGO Nell'anno scolastico 2020-2021, il decreto scuola realizzerà anche la novità delle graduatorie provinciali. Le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia si trasformano, così, in graduatorie provinciali per le supplenze, che rimetteranno le convocazioni all'ufficio scolastico provinciale.

NON SI SCEGLIE LA SCUOLA

I docenti, invece, di scegliere le scuole, parteciperanno alle supplenze da conferire in tutti gli istituti della città. Le convocazioni dell'Ufficio scolastico provinciale avverranno dopo il conferimento delle supplenze dalle graduatorie a esaurimento: quindi, per conferire in subordine alle Gae le supplenze annuali e quelle temporanee, fino al termine delle attività didattiche il 30 giugno 2021.

Una graduatoria specifica sarà stilata per gli incarichi di supplenza relativi ai posti di sostegno destinata ai docenti specializzati.

INSERIMENTO IN VENTI SEDI

I docenti, dunque, potranno presentare l'istanza di inserimento nelle nuove graduatorie provinciali e allo stesso modo la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto in venti scuole della stessa provincia per l'attribuzione delle supplenze brevi e saltuarie, vale a dire per maternità, malattia, assenze brevi.

La condizione di possedere l'abilitazione per l'inserimento nelle graduatorie di istituto è stata rinviata all'anno scolastico 2022-2023.

LA CALL VELOCE

Inoltre c'è la novità della call veloce per l'assunzione in un'altra regione.

I docenti già inseriti nelle Gae, o nelle graduatorie di merito dei concorsi 2016 e 2018, possono infatti presentare istanza per l'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. Possono quindi scegliere una o più province di una stessa regione, per ciascuna graduatoria di provenienza, e le immissioni in ruolo da questa call veloce saranno disposte entro il 10 settembre di ogni anno scolastico.

Per applicare tutte queste modifiche si attendono i decreti attuativi del Decreto scuola convertito con la legge 159/2019, necessari a garantire che l'aggiornamento delle graduatorie sia fatto in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico.

N.Ast.

