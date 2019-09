Arrivano i rinforzi: un comandante part-time e un vigile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BADIA POLESINEComandante dei vigili e nuovo agente in arrivo dal 1. ottobre. È alle battute finali il percorso per aumentare l'organico del comando della Polizia locale, sguarnito di una figura di vertice e provato dai pensionamenti.L'accordo con Polesella per l'arrivo del nuovo dirigente del comando è cosa fatta e anche le delibere, informa il sindaco Giovanni Rossi, sono state approvate, certificando l'intesa che consentirà di portare a Badia una guida per l'ufficio al piano terra del municipio.ITER ULTIMATO«Abbiamo ricevuto la delibera...