AGRICOLTURAROVIGO Le gelate tardive del 7 e 8 aprile causarono in Polesine perdite per circa 2 milioni di euro alle produzioni di pere, mele e miele d'acacia. Dopo il disastro, ora per i territori comunali interessati dalla calamità è in arrivo una boccata d'ossigeno, commentano la Cia e la Coldiretti, dopo l'approvazione in giunta regionale della Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree...