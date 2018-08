Arriva Moggi, maggioranza nel pallone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROVIGO E' troppo parlare di crisi di maggioranza a Rovigo, sembra quasi un perturbazione d'agosto per chiacchiere da Bar Sport, ma è vero anche che gli equilibri a Palazzo Nodari sono letteralmente andati nel pallone. E tutto per via della Vecchia Signora. Nulla a che spartire con l'ex Maddalena, bensì con l'ingombrante presenza di Luciano Moggi, il dirigente che dal 94 al 2006 è stato l'anima della Juventus, regina anche in Champions, ma travolta dallo scandalo Calciopoli che divide ancora il popolo calcistico.TIFO A PALAZZOE...