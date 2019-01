Arrestato l'amico di Igor il Russo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CARCEREROVIGO È finito in manette il malvivente che nelle scorse settimane ha seminato il terrore nella zona a cavallo del Po tra il Basso Polesine e la Bassa Ferrarese. Ieri mattina i militari dell'Arma della caserma di Berra, in provincia i Ferrara, hanno eseguito un provvedimento carcerazione per Afrim Bejzaku, un 37enne già noto alle forze dell'ordine che si ritiene sia stato vicino in passato alla banda di Norbert Feher, il serbo conosciuto come Igor il Russo attualmente detenuto in Spagna, accusato di numerosi omicidi.EX...