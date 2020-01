SPACCIO DI DROGA

ROVIGO Un tir carico di marijuana. Oltre 2 tonnellate. Per la precisione, 2.270, ben nascosti sotto un carico di pannelli di cartongesso, ma non abbastanza per sfuggire al fiuto del cane-finanziere Barnet. Per questo l'uomo che era alla guida dell'autoarticolato arrivato in traghetto al porto di Ancona dall'Albania, nel marzo 2017, è finito in carcere e condannato a 5 anni di reclusione. E, da Ancona, è poi finito nella casa circondariale di Rovigo. Su proposta dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Rovigo, il Tribunale di Sorveglianza di Padova ha disposto, a carico del 31enne albanese, la sostituzione della pena residua con l'espulsione dall'Italia per 10 anni, alla quale la polizia rodigina ha dato corso il 22 gennaio accompagnandolo all'imbarco su un volo partito dall'aeroporto di Venezia e diretto a Tirana. Stessa sorte per un 45enne, sempre albanese e sempre detenuto a Rovigo, ma arrestato lo scorso 10 giugno alla frontiera italoslovena. A seguito di un controllo, infatti, era risultato ricercato dal 2011, dovendo espiare una pena di 2 anni 2 mesi e 18 giorni decisa nel 2009 dal Tribunale di Parma per concorso in porto abusivo di armi e pena accessoria della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. Per lui l'Ufficio immigrazione ha eseguito l'espulsione il 24 gennaio, sempre con un volo Venezia-Tirana.

