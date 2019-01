CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARREDO URBANOROVIGO Si potrebbe magari canticchiare Rosse rosse di Massimo Ranieripensando al regalo fatto da Asm alla città.Negli ultimi giorni l'azienda partecipata multiservizi di Rovigo ha piantumato un totale di 400 rose rosse in alcune aiuole del centro e non solo. La maggioranza di queste adesso si trovano lungo le rinnovate aiuole in mezzo a corso del Popolo e in largo Libertà, mentre altre 180 sono state posizionate alla rotatoria di viale Porta Adige con via Lina Merlin.«Abbiamo dato mandato ad Asm di piantumarle perché...