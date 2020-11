ARREDO URBANO

ROVIGO Comune e Asm insieme per il verde della città. Sono infatti iniziati i lavori di riqualificazione nei giardini Silvestri, l'area del centro storico situata tra via Gattinara e via Silvestri. Nel dettaglio, le attività consistono nell'eliminazione di siepi e arbusti e del cespuglio centrale, lasciando i cedri e le alberature ad alto fusto presenti. Prevista la pulizia del tratto di muro perimetrale, l'estirpazione di ramaglie varie con inserimento nuovi arbusti floreali vicino alla rete di confine e la piantumazione di 3 Quercus Robur piramidalis in alcuni punti perimetrali strategici e la piantumazione di Tillia platifullus al posto dell'attuale cespuglio.

NELLE FRAZIONI

Intervento di recupero avviato anche nell'area del parco giochi di Boara Polesine, dove sono previsti lavori di potatura delle alberature, ripristino della staccionata sul lato parcheggio e sostituzione dei cestini, ma anche ripristino del pannello informativo in lamiera, la sostituzione di giochi e il risanamento conservativo del ponte in legno e delle panchine. A essere sistemate saranno anche via Porta Po e via Jesse White, con un intervento di riqualificazione e valorizzazione estetica e urbana che prevede la rigenerazione del tappeto erboso, la sistemazione della segnaletica e la piantumazione di macchia floreale con rose e di un arbusto centrale.

PARCHI URBANI

Sono previsti interventi di riqualificazione anche in tre parchi urbani: Iras, Cantonazzo e Borsea. Al parco Iras saranno messi in sicurezza i giochi esistenti; nell'area verde di Cantonazzo verranno sostituiti due giochi esistenti con due nuovi. Al parco Borsea 2000 verrà rifatta la recinzione intorno alla piastra polivalente e sistemata l'area gioco con sostituzione di uno scivolo e inserimento di uno nuovo e messa in sicurezza dei restanti giochi. Un altro parco giochi è previsto nelle aree verdi di Città Giardino e, infine, il Comune provvederà ad abbattere i pioppi pericolanti dello stadio Battaglini, piantumando nuove essenze, grazie anche all'intervento dell'assessorato all'Ambiente.

R.Mer.

