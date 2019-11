Arpav, nuova centralina nel cuore della Commenda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUALITÀ DELL'ARIAROVIGO Che l'aria a Rovigo sia una delle peggiori d'Italia è tristemente risaputo. Quest'anno sono già 55 gli sforamenti messi in fila del limite giornaliero del Pm10, ben al di sopra della soglia di 35 fissata dalle norme come limite di protezione della salute umana e anche più dei 49 che si erano registrati in tutto il 2018. Solo nel 2017, l'anno peggiore da quando vengono registrate le serie storiche, al 5 di novembre si registravano 55 sforamenti. E, alla fine dell'anno, risultarono oltre il doppio dei 35 previsti come...