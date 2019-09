Arpav: «Metalli pesanti nel compost»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTE A RISCHIOROVIGO «Ci hanno riferito che alcuni campioni rilevati nell'impianto non erano conformi, poiché contenevano metalli pesanti e quindi sono stati conferiti in discarica. In due occasioni hanno anche detto di aver dovuto informare la magistratura e poi che sono stati coinvolti i carabinieri del Noe. Ci hanno inoltre riferito di aver effettuato dei controlli sull'attività di Sesa anche attraverso appostamenti notturni».E' il vicepresidente della II Commissione consiliare regionale Andrea Zanoni a riferire quanto emerso nella...