Scuola, impresa e Arma. Tutti al servizio degli studenti polesani che vivono un momento di indubbia difficoltà con la chiusura delle scuole e la necessità di attrezzarsi per la didattica a distanza. Non alla portata di tutti, perché chi ha fratelli e genitori che hanno a loro volta necessità di utilizzare il pc per studio o lavoro non è detto che abbia un computer per ciascuno. Qualcuno non ha invece proprio gli strumenti adeguati. Il ministero dell'Istruzione si è attivato per fare in modo che le scuole ottenessero i tablet necessari, da affidare poi in comodato agli studenti che ne abbiano bisogno, ma permangono comunque situazioni di difficoltà. E così, la società di formazione e consulenza Ad Consulting Srl ha offerto 14 computer in comodato d'uso gratuito, fino al termine dell'anno scolastico, ad altrettanti allievi dell'Istituto De Amicis. L'iniziativa, coordinata da Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, si è avvalsa della preziosa collaborazione del Comando provinciale dei carabinieri, che ieri mattina hanno ricevuto i dispositivi per consegnarli direttamente a casa dei ragazzi. «La scuola non può rimanere ferma e gli strumenti d'impresa permettono alla scuola di continuare nella propria azione dichiara il vicepresidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo Gian Michele Gambato È un piccolo gesto dal grande significato e valore. Un sentito ringraziamento al Comando provinciale dei Carabinieri per la partecipazione a questa iniziativa e alla nostra associata AD Consulting per la disponibilità dimostrata». Paolo Armenio, legale rappresentante di AD Consulting, rimarca come «Ho pensato che, in questo periodo di pausa forzata, era utile mettere i pc a disposizione di chi ne aveva bisogno».

