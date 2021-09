Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ARKAVISITA A CALERICON TAI CHI E QI GONGL'associazione culturale Arka organizza visite guidate ed escursioni con guide naturalistico-ambientali in tutto il Veneto. Una di queste è prevista in Polesine, su natura e benessere, per domenica 3 ottobre. L'evento si struttura su una visita guidata al Giardino botanico litoraneo di Caleri, una lezione di Tai Chi e Qi Gong, e una breve visita alla foce dell'Adige. L'appuntamento è a numero limitato...