ARIANO NEL POLESINE Era un affare quasi di famiglia a giudicare dai due ulteriori arresti e dal nuovo sequestro effettuato dai carabinieri venerdì scorso. I fatti. Alla vigilia di Pasqua i carabinieri fermano in un normale controllo a Canaro, una Chevrolet Aveo; la guida Lucia Severina Marangoni, 61enne disoccupata che in auto risulta trasportare due chili di hashish e un etto di cocaina nascosti nelle buste della spesa, oltre a 9.500 euro in contanti in un barattolo di sottaceti della Lidl; a casa, i militari le troveranno altri 5 chili di...